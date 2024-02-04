Зеленський представив нового керівника Запорізької ОДА — це колишній мер Мелітополя Іван Федоров

Президент Володимир Зеленський у неділю, 4 лютого, приїхав з візитом до Запорізької області, де відвідав позиції бійців 65 механізованої бригади ЗСУ біля села Роботине, а також провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів регіону. На початку наради він представив нового керівника Запорізької обласної державної адміністрації — колишнього мера нині окупованого Мелітополя Івана Федорова.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський відзначив важливість того, щоб керівництво області працювало безпосередньо на місці й добре розуміло специфіку регіону. Він наголосив, що наразі треба вивести на необхідний рівень процес будівництва фортифікацій, створити в регіоні кількість робочих місць на рівні довоєнних показників і зосередитися на розв’язанні нагальних потреб жителів регіону, таких питань, як організація навчання і відновлення житла.
Федоров подякував за довіру. «Моя основна мета — щоб усі люди, які дуже бажають повернутися додому, якомога швидше могли це зробити. Але й у прифронтовому Запоріжжі життя має тривати. Люди мають вірити в Запоріжжя і нашу державу Україну», — зазначив він.
- З 2010 до 2015 року Іван Федоров працював депутатом Мелітопольської міської ради. Після цього він став депутатом Запорізької обласної ради від «Блоку Петра Порошенка» і членом постійної депутатської комісії з питань бюджету. У 2019 році Федоров став радником Мелітопольського міського голови з питань містобудування та архітектури, а в грудні 2020-го — мером Мелітополя.
- На початку повномасштабної війни Федоров відмовився співпрацювати з окупантами, 11 березня 2022 його викрали російські військові. Наступного дня мешканці міста вийшли на протест, вимагаючи звільнити мера. Через кілька днів його обміняли на девʼятьох полонених російських солдатів.
- Президент призначив Федорова керівником Запорізької обласної державної адміністрації 2 лютого, підписавши відповідний указ. Він замінив на посаді Юрія Малашко.