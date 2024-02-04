Співачка SKYLERR зняла свою кандидатуру з Нацвідбору «Євробачення» через збій у «Дії»

Співачка SKYLERR зняла свою кандидатуру з Національного відбору «Євробачення-2024» через збій у застосунку «Дія», де відбувається голосування за представника на конкурс від України.

Про це вона написала в Instagram.

За її словами, це було складне рішення, але «все ж таки я про творчість, про музику», а те, що відбувається зараз, — не про неї.

«На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту... У цих піар-перегонах, які склалися через цю ситуацію, брати участь мені нецікаво», — додала вона.

Співачка думає, що через збій голоси могли зарахувати некоректно.

Наразі вже понад 600 тисяч українців проголосували за фаворита Нацвідбору за допомогою «Дії». Торік кандидата на «Євробачення» обирали близько 166 тисяч українців. Нинішнє голосування ще триває. О 19:05 розпочнеться прямий ефір на «Суспільному», де оголосять результати.

Переможця фіналу Національного відбору визначатимуть журі (50%), до складу якого цього року увійшли Андрій Данилко, Джамала і Сергій Танчинець, і глядачі (50%).