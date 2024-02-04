Джо Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні

Президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії в Південній Кароліні. Це були перші санкціоновані праймеріз демократів після того, як Нью-Гемпшир порушив нові партійні правила, провівши праймеріз перед Південною Кароліною.

Про це повідомило агентство Reuters.

Джо Байден набрав понад 116 тисяч голосів, що є 96,4% із усіх. Він значно випередив двох своїх головних конкурентів серед демократів — конгресмена Діна Філліпса та письменницю Маріанну Вільямсон.

Представники Демократичної партії очікували, що на праймеріз голосуватимуть від 100 до 200 тисяч людей. Явка не перевищила очікувань і склала близько 120 тисяч.

У президентській кампанії Джо Байдена зазначили, що у 2020 році «саме виборці Південної Кароліни вдихнули нове життя в нашу кампанію та поставили нас на шлях перемоги». Такого ж там очікують і від 2024 року.

Водночас на загальних президентських виборах у Південній Кароліні домінують республіканці. Останнім кандидатом у президенти від Демократичної партії, який виграв у цьому штаті, був Джиммі Картер у 1976 році.

Однак Джо Байден розраховує на Південну Кароліну, точніше на зміцнення підтримки темношкірих виборців. Цей електорат має вирішальне значення для переобрання президента.