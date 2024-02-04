Генштаб: росія за добу втратила 810 окупантів і 31 артсистему

Між українськими й російськими військами за минулу добу відбулося 66 бойових зіткнень. Протягом цього часу росія втратила 810 окупантів, 31 артилерійську системи, два танки і 13 бойових броньованих машин.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським вогнем росіян були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони України відбили атаки на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському, Шахтарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

За добу українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу окупантів. Сили ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59, десять ударних БпЛА типу Shahed та три розвідувальних дрони.