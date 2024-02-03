У Франції затримали боса італійської мафії — торік він втік із вʼязниці за допомогою простирадл

У Франції затримали боса італійської мафії Марко Радуано — він був у списку Європолу як один із найбільш розшукуваних злочинців Європи.

Про це пише ВВС. Арешт Марко Радуано на Корсиці підтвердили й офіційні особи у Франції та Італії.

Радуано відбував 24-річний термін увʼязнення за торгівлю наркотиками та інші злочини. Медіа його описують, як жорстокого чоловіка і «безжального вбивцю». Він керує злочинним синдикатом «Фоджа», який ще іноді називають четвертою мафією Італії — після більш відомих організацій Сицилії, Калабрії та Неаполя.

У лютому 2023 року Радуано втік із вʼязниці суворого режиму, використавши простирадла — з них мафіозі зробив мотузки, щоб спуститися по стіні.

Радуано заарештували 1 лютого в Альєрії, він саме вечеряв у ресторані з молодою жінкою. Італійська влада також повідомила, що його праву руку Джанлуїджі Трояно затримали поблизу міста Ґранада на півдні Іспанії.

Затримані Марко Радуано (ліворуч) і Джанлуїджі Трояно (праворуч).

В Італії найбільш активними й небезпечними є три мафіозні групи: калабрійська «Ндрангета», сицилійська «Коза ностра» і неаполітанська «Каморра».