В Італії понад 200 бандитів отримали вироки. Це найбільший суд над мафією за останні 30 років

В Італії, у місті Ламеція-Терме суд засудив понад 200 членів мафії «Ндрангета» загалом до 2 200 років увʼязнення — це найбільший в країні суд над мафією за останні три десятиліття.

Про це повідомляє CNN.

У справі — 338 обвинувачених. Судовий процес розпочався у січні 2021 року і проходив у спеціально побудованому бункері. Обвинувачених представляли понад 400 адвокатів, було майже 900 свідків. Суду знадобилася година і 40 хвилин, щоб винести рішення.

У підсумку суд увʼязнив 207 членів банди, ще понад 100 виправдав. Загальний термін тюремного увʼязнення включає пʼять довічних увʼязнень і три 30-річні терміни. Серед засуджених було 42 жінки (рекорд для суду над мафією), з яких 39 засудили.