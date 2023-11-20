В Італії понад 200 бандитів отримали вироки. Це найбільший суд над мафією за останні 30 років

В Італії, у місті Ламеція-Терме суд засудив понад 200 членів мафії «Ндрангета» загалом до 2 200 років увʼязнення — це найбільший в країні суд над мафією за останні три десятиліття.
Про це повідомляє CNN.
У справі — 338 обвинувачених. Судовий процес розпочався у січні 2021 року і проходив у спеціально побудованому бункері. Обвинувачених представляли понад 400 адвокатів, було майже 900 свідків. Суду знадобилася година і 40 хвилин, щоб винести рішення.
У підсумку суд увʼязнив 207 членів банди, ще понад 100 виправдав. Загальний термін тюремного увʼязнення включає пʼять довічних увʼязнень і три 30-річні терміни. Серед засуджених було 42 жінки (рекорд для суду над мафією), з яких 39 засудили.
До засуджених входять колишній депутат партії Forza Italia Джанкарло Піттеллі, колишній начальник поліції Джорджіо Населл і колишній офіцер фінансової поліції Мікеле Марінаро. Їх визнали винними у звʼязках з мафією, здирництві, хабарництві та пʼяти вбивствах.
Суд отримав назву «Рінасіта Скотт» на честь спеціального агента США Скотта Сібена, якому приписують розкриття звʼязків між колумбійськими картелями та «Ндрангета».
Мафія «Ндрангета» базується в південно-італійському регіоні Калабрія, вважається найвпливовішим угрупованням у країні та однією з найвпливовіших злочинних організацій у світі. У банді — тисячі членів і «філій» по всьому світу. За даними Європолу, вона має монополію на обіг наркотиків у Європі.
- В Італії найбільш активними й небезпечними є три мафіозні групи: калабрійська «Ндрангета», сицилійська «Коза ностра» та неаполітанська «Каморра».
- У ніч проти 24 вересня 2023 року в Італії після тривалої хвороби помер ватажок сицилійської мафії «Коза ностра» Маттео Мессіна Денаро. Він переховувався від правосуддя 30 років.