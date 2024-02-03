Комплект кросівок Майкла Джордана продали за $8 мільйонів — це найдорожчі кросівки, які продавали на аукціоні

Комплект із шести кросівок відомого баскетболіста й зірки NBA Майкла Джордана продали на аукціоні Sothebyʼs за $8 мільйонів.

Ці кросівки Джордан носив у вирішальних іграх за титул чемпіона NBA. Набір складається з кросівок Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997) і Air Jordan XIV (1998) — на чотирьох з них Майкл Джордан залишив свій автограф.

Кросівки аукціонному дому Sothebyʼs передав голова відділу комунікацій команди Chicago Bulls Тім Геллан — він отримав їх від Джордана після завершення його карʼєри.

Це рекордна сума, за яку аукціонний дім коли-небудь продавав спортивне взуття. Дорожче продали лише ігрову майку Джордана — її у вересні 2022 року купили за понад $10 мільйонів. У цій майці Джордан грав у фіналі NBA 1998 року.