Поліція ідентифікувала двох дітей, які в січні загинули від російського удару по Донеччині

Криміналісти ідентифікували фрагменти тіл, які знайшли після російського обстрілу Покровського району Донеччини 6 січня.
Слідчі й криміналісти підтвердили, що під час обстрілу села Рівного загинув 7-річний хлопчик. Також під час обстрілу міста Покровськ росіяни вбили 14-річного підлітка.
Наразі ідентифіковані вже девʼять загиблих від ракетного удару 6 січня — залишається встановити особи ще двох загиблих хлопчиків 9 та 16 років.
- 6 січня росія випустила по Покровському району 8 ракет С-300. Це сталося близько 15:00. Під ударом опинились місто Покровськ і село Рівне. Там загинули 11 людей, зокрема пʼятеро дітей.