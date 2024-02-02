У Німеччині ухвалили держбюджет на 2024 рік. На допомогу Україні заклали €7,6 мільярда

У Німеччині депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет країни на 2024 рік, йдеться на сайті німецького парламенту. За відповідне рішення проголосували 388 депутатів, проти — 279.

Цього року уряд ФРН може витратити €476,8 мільярда. Чисті запозичення мають становити €39,03 мільярда. На військову допомогу Україні передбачили близько €7,6 мільярда, стверджує Укрінформ.

«Українці повинні мати можливість протистояти агресії російського президента путіна в довгостроковій перспективі. Це суттєвий, чіткий сигнал російському президенту, який вочевидь робить ставку на те, що міжнародна підтримка України зменшиться», — заявив речник уряду Штеффен Гебештрайт.

За словами голови бюджетного комітету Хельге Брауна, дебати щодо бюджету Німеччини на 2024 рік тривали 68 годин 35 хвилин — майже три доби.

Бюджет країни мали ухвалити раніше, але постанова Федерального конституційного суду від 15 листопада 2023 року про невідповідність першого проєкту, запропонованого урядом, змусила правлячу коаліцію переглядати документ через велику фінансову «діру». Новий проєкт бюджету розглядали весь цей пленарний тиждень — протягом 4 днів, у запеклих дебатах по кожному міністерству та відомству окремо.

Допомога Німеччини Україні

Німеччина посідає друге місце за обсягами допомоги Україні, найбільшим донором є США. За даними Кільського інституту світової економіки, до кінця жовтня 2023 року Німеччина надала військової допомоги Україні на понад €17 мільярдів. Це впʼятеро більше, ніж Данія, другий за обсягами допомоги спонсор серед країн ЄС.

Від початку російського повномасштабного вторгнення Німеччина надала Україні різні види озброєнь, зокрема самохідні гаубиці PzH 2000, БМП Marder, зенітні установки Gepard, системи ППО, РСЗВ, танки Leopard. У березні 2023 року канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина наростить виробництво боєприпасів і потужності з ремонту зброї, щоб іще більше підтримувати Україну.

У грудні 2023 року Німеччина пообіцяла, що у 2024-му вдвічі збільшить допомогу Україні — до €8 мільярдів. А вже в січні 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що у 2024 році Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад €7 мільярдів.