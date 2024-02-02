В Україні запрацював Єдиний реєстр санкцій. Що там можна знайти

В Україні 1 лютого запрацював Державний реєстр санкцій, де можна отримати інформацію про 17 202 фізичних та юридичних осіб. Його створили на вимогу закону, який ухвалила Верховна Рада торік у липні.

До реєстру вносять інформацію про рішення Ради національної безпеки та оборони України, а також судові рішення про застосування санкцій.

Дані в реєстрі оновлюються оперативно. Вони є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом. На сайті є можливість в електронній формі отримати витяг з інформацією про конкретну людину.

У реєстрі розміщують таку інформацію:

підстави для застосування, зміни або скасування санкцій;

перелік санкцій, які застосовуються до кожної особи;

органи, відповідальні за виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо застосування санкцій;

перелік осіб, щодо яких застосовано санкції, і відомості для їх ідентифікації;

відомості про субʼєкта внесення пропозиції щодо застосування санкції;

інші відомості, які будуть зазначені в положенні про Державний реєстр санкцій.

До цього часу головним джерелом інформації про санкції був сайт НАЗК.