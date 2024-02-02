Сили оборони збили 11 із 24 дронів Shahed — є влучання у Кривому Розі

Уночі росіяни запустили по Україні 24 БпЛА типу Shahed-136/131. Сили оборони збили 11 дронів. За даними Повітряних сил, щонайменше сім ударних безпілотників уночі не досягли своїх цілей та були локаційно втрачені.

Сили ППО працювали в межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

Атака пошкодила одну з підстанцій НЕК «Укренерго» — частина міста залишилася без світла. Фахівці оглядають обладнання, після чого одразу розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Кривому Розі без світла наразі залишаються 40 тисяч абонентів. Також знеструмлені дві шахти — під землею перебувають понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню.

За даними голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича, ППО відпрацювала в місті Кропивницькому і Кропивницькому районі. Попередньо, минулося без постраждалих.