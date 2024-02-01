З вересня 2024 року в Україні зʼявиться грантова система оплати навчання. Законопроєкт уже в Раді

В Україні незабаром може запрацювати грантова система оплати навчання в закладах вищої освіти. Якщо Верховна Рада оперативно ухвалить відповідний законопроєкт, то нова система фінансування запрацює вже з вересня 2024 року.

Міністерство освіти і науки України пояснює, як працюватиме система грантів.

Кількість бюджетних місць

У законопроєкті не визначено конкретної кількості бюджетних місць. Обсяг державного замовлення щорічно встановлюватиме Мінекономіки України відповідно до потреб держави. Обсяг держзамовлення можна буде прогнозувати завчасно, щойно новий механізм фінансування повноцінно запрацює.

Держзамовлення охопить усі або майже всі спеціальності, залежно від потреб на різних спеціальностях пропонуватимуть різну кількість місць. Перелік цих спеціальностей може змінюватись, як і потреби держави.

Міністерство освіти і науки України

Як залежить сума гранту від місця розташування університету

Нова система фінансування не передбачає системи регіональних коефіцієнтів, адже це порушуватиме принцип недискримінації. Сума державного гранту на навчання залежатиме від результатів ЗНО/НМТ та обраної вступником спеціальності.

Вступники матимуть можливість скористатися певною сумою та спрямувати кошти в той університет, у який захочуть. Оскільки будь-які заклади вищої освіти мають обмеження в кількості студентів, то під час добору враховуватимуть конкурсний бал вступників.

Міністерство освіти і науки України

Грант зможуть отримати й ті, хто раніше не завершив навчання за кошти державного або регіонального замовлення — за умови, якщо відшкодують кошти за період навчання за держзамовленням. Тоді вони матимуть право на отримання грантового фінансування від держави.

Міністерство освіти і науки України

Коли у студента можуть забрати грант

Якщо студента/-ку відрахують, то він/вона втратить джерело фінансування. Проте в разі відрахування повертати використані кошти не потрібно.

Грант видаватимуть на чотири роки. Сума індексуватиметься до інфляції, тобто в разі збільшення вартості навчання збільшиться й сума гранту.

Міністерство освіти і науки України

Пільгові кредити для оплати гранту

Якщо вступник отримав грант із частковим покриттям, а в родини немає грошей для співфінансування, то вступники можуть скористатися пільговими кредитами (з мінімальним відсотком) через державні банки. Пільги для вступників вразливих категорій залишаються чинними.

Також вступник може обрати здобувати вищу освіту за державним замовленням. Таким вступникам держава гарантуватиме перше робоче місце. Якщо вартість навчання на бажану спеціальність в обраному університеті відповідатиме сумі гранту, навчання також буде безоплатним.

Міністерство освіти і науки України

Деяких вступників забезпечать першим місцем роботи

Студентам, які навчатимуться за державним замовленням, пропонуватимуть підписати контракт, що гарантує забезпечення першим робочим місцем (одне або кілька місць на вибір). Водночас, якщо студент не захоче працювати там, він зможе відмовитися і продовжити навчання на контрактній основі. Повертати кошти за попередні роки навчання у разі переходу на контракт не потрібно.

Студенти, які навчатимуться за державні гранти або власні кошти, не матимуть зобовʼязань щодо відпрацювань.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки Україні наголошує, що ефективна система освіти передбачає динамічний розвиток сильних фахівців та економічний добробут. Саме тому такі зміни в освіті «на часі» — вони дозволять використовувати бюджетні кошти ефективніше й справедливіше.