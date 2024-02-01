У трьох областях захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19 перевищила епідемічний поріг

У Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19 перевищила епідемічний поріг.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.

За попередній тиждень, тобто з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип і COVID-19 захворіли 185 402 українці, з них 96 120 — діти віком до 17 років. Протягом тижня діагноз коронавірусної інфекції встановили 3 492 пацієнтам, госпіталізовані 6 120 людей, з них 2 607 — діти.

У пʼяти областях — Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській — середній рівень. В інших регіонах — неепідемічний рівень.

Серед хворих на коронавірусну інфекцію зафіксували 34 летальні випадки, вісім — серед хворих на грип. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19.