Reuters: Китай попереджає Україну про наслідки після внесення китайських компаній до переліку спонсорів війни

Китай попередив Україну про негативні наслідки для їхніх двосторонніх відносин через те, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло понад десять китайських компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це пише Reuters із посиланням на двох українських високопосадовців.

Попередження передали Україні минулого місяця на зустрічі посла Китаю з українськими урядовцями в Києві.

Однак китайська сторона не висунула Україні жодних умов та не встановила жодних «тимчасових рамок», а просто висловила свою точку зору щодо переліку.