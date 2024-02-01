Вірменія стала учасницею Римського статуту. Тепер вона може заарештувати путіна на своїй території

Вірменія офіційно стала учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Це дозволяє їй зарештувати путіна, якщо він опиниться на вірменській території.

Про це повідомив Міжнародний кримінальний суд.

Вірменія стала 24-ю державою-учасницею Римського статуту.

Римський статут — це міжнародний договір, завдяки підписанню якого в 1998 році заснували Міжнародний кримінальний суд. Суд може здійснювати свої функції та повноваження за Римським статутом на території будь-якої держави-учасниці. Юрисдикція суду обмежується найбільш тяжкими злочинами, серед яких — злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії.

Вірменія останнім часом робить багато кроків, щоб віддалитися від росії. У вересні минулого року до російського МЗС викликали посла Вірменії в Москві, де йому заявили жорсткий протест через «серію недружніх кроків». Ішлося про запуск процедури ратифікації Римського статуту, поїздку до Києва дружини премʼєр-міністра Вірменії з гуманітарною допомогою, а також проведення на території Вірменії військових навчань зі США, які стартували 11 вересня. У жовтні Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти вперше зустрівся з премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. А наприкінці жовтня Вірменія вперше взяла участь у саміті Української формули миру.