СБУ оголосила підозри учасникам схеми підпільного НПЗ на Закарпатті. До нього причетний кум Медведчука

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки повідомила про підозру пʼятьом учасникам схеми незаконного виробництва і збуту пального на Закарпатті. До неї причетний депутат облради — кум підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці викрили підпільний нафтопереробний завод (НПЗ) на Закарпатті ще в жовтні 2023 року. За даними слідства, учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників і переробляли її на власному заводі, а готову продукцію продавали АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків. Тоді під час обшуків виявили понад 600 тонн пального, обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 мільйонів гривень і підроблені документи.

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Слідство стверджує, що до організації оборудки причетний депутат облради, який має статус кримінального авторитета. Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, і протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ — хоч СБУ не називає його імені, але, імовірно, мова про Івана Чубирка. Щоб приховати свій звʼязок із нелегальним бізнесом, депутат напередодні повномасштабного вторгнення рф «переписав» НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві.

СБУ пише, що до організації оборудки директор компанії залучив чотирьох працівників підприємства. Їм повідомили про підозру в незаконному виготовленні підакцизних товарів. Досудове розслідування триває.