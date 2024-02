Британська поліція затримала ексгубернатора окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова — 20 лютого він постане перед судом

Британська поліція затримала колишнього російського губернатора окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова — 20 лютого він постане перед судом. Нині його утримують в одній з лондонських вʼязниць.

Про це йдеться в паперовій версії газети The Times. Фотографію із фрагментом публікації виклав політичний оглядач медіагрупи «Росія Сьогодні» Володимир Корнілов. Співавтор статті The Times Том Парфітт підтвердив The Insider справжність і надіслав фотографію тексту.

Британське агентство боротьби зі злочинністю (NCA) висунуло Овсяннікову звинувачення в порушенні санкцій та відмиванні грошей.

За даними слідства, він намагався обійти санкції та відкрив рахунок у Лондонському банку на загальну суму £65 тисяч і зберігав £77,5 тисячі «злочинної готівки».

У 2023 році Овсяннікова виключили зі списку санкцій Євросоюзу. Суд мотивував це тим, що чиновник більше не обіймає посади, за роботу на яких він потрапив під санкції. Із британського списку його не виключали.

Велика Британія запровадила санкції проти Овсяннікова наприкінці 2020 року і заморозила його активи. У березні 2022 року додали заборону на користування трастовими послугами.