Сили оборони минулої доби ліквідували тисячу окупантів

Російські окупанти наступають у районах Купʼянська, Кремінної, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки, Золотої Ниви, Приютного, Вербового, Роботиного та Кринків. Протягом доби на фронті сталося 66 боєзіткнень.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться, що росіяни втратили за добу тисячу своїх окупантів.

У техніці ворог втратив:

танки — 6322 (+12);

бойові броньовані машини — 11 773 (+16);

артилерійські системи — 9228 (+33);

реактивні системи залпового вогню — 976 (+2);

засоби ППО — 663;

літаки — 332;

гелікоптери — 324;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6934 (+5);

крилаті ракети — 1847 (+1);

кораблі/катери — 23;

підводні човни — 1;

автомобільну техніку та автоцистерни — 12 267 (+36);

спеціальну техніку — 1462 (+10).

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.