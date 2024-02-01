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Сили оборони минулої доби ліквідували тисячу окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Російські окупанти наступають у районах Купʼянська, Кремінної, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки, Золотої Ниви, Приютного, Вербового, Роботиного та Кринків. Протягом доби на фронті сталося 66 боєзіткнень.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться, що росіяни втратили за добу тисячу своїх окупантів.

У техніці ворог втратив:

  • танки — 6322 (+12);
  • бойові броньовані машини — 11 773 (+16);
  • артилерійські системи — 9228 (+33);
  • реактивні системи залпового вогню — 976 (+2);
  • засоби ППО — 663;
  • літаки — 332;
  • гелікоптери — 324;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6934 (+5);
  • крилаті ракети — 1847 (+1);
  • кораблі/катери — 23;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни — 12 267 (+36);
  • спеціальну техніку — 1462 (+10).

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.