Сили оборони минулої доби ліквідували понад тисячу окупантів

На фронті протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень, зокрема на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 37 атак росіян.

За добу окупанти втратили 1 090 своїх військових, інформує Генштаб.

У техніці ворог втратив:

танки — 6 310 (+10);

бойові броньовані машини — 11 757 (+31);

артилерійські системи — 9 195 (+51);

реактивні системи залпового вогню — 974 (+2);

засоби ППО — 663;

літаки — 332;

гелікоптери — 324;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 100 (+16);

крилаті ракети — 1 846;

кораблі/катери — 23;

підводні човни — 1;

автомобільну техніку та автоцистерни — 12 231 (+40);

спеціальну техніку — 1 452 (+4).

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.