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Сили оборони минулої доби ліквідували понад тисячу окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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На фронті протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень, зокрема на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 37 атак росіян.

За добу окупанти втратили 1 090 своїх військових, інформує Генштаб.

У техніці ворог втратив:

  • танки — 6 310 (+10);
  • бойові броньовані машини — 11 757 (+31);
  • артилерійські системи — 9 195 (+51);
  • реактивні системи залпового вогню — 974 (+2);
  • засоби ППО — 663;
  • літаки — 332;
  • гелікоптери — 324;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 100 (+16);
  • крилаті ракети — 1 846;
  • кораблі/катери — 23;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни — 12 231 (+40);
  • спеціальну техніку — 1 452 (+4).

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.