В Україні розширили допомогу переселенцям і тим, хто повертається з-за кордону

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка розширює допомогу внутрішнім переселенцям та українським шукачам притулку, які повертатимуться з-за кордону в Україну і ще не працевлаштувалися та не мають джерел доходу.

Про це пише Мінреінтеграції.

Допомогу терміном у шість місяців отримають:

родини, які повернулися в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в сімʼях є працездатні непрацюючі члени, які не сплачували єдиного соціального внеску (ЄСВ);

родини внутрішніх переселенців, які через переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Виплату допомоги поєднуватимуть з інструментами стимулювання до працевлаштування. Через два місяці після призначення допомоги ці люди мають працевлаштуватись або стати на облік у Державному центрі зайнятості.

Раніше уряд автоматично продовжив виплати всім українським внутрішнім переселенцям до 1 березня 2024 року. Але після цього допомогу отримуватимуть не всі ВПО. Хто саме — читайте тут.