Виплати внутрішнім переселенцям продовжать до 1 березня. Потім допомогу отримуватимуть не всі

Кабінет міністрів Україні ухвалив рішення автоматично продовжити виплати всім українським внутрішнім переселенцям до 1 березня 2024 року. Але після цього допомогу отримуватимуть не всі ВПО.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
За словами премʼєра, з 1 березня запрацюють нові правила допомоги внутрішнім переселенцям. Виплати продовжать ще на шість місяців для:
- внутрішньо переміщених пенсіонерів;
- людей з інвалідністю І чи ІІ групи;
- для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших вразливих категорій.
Загалом держава продовжить підтримувати виплатами понад 1,5 мільйона внутрішніх переселенців.
Деталі пізніше розкажуть у Міністерстві соціальної політики.