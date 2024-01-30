Голова МЗС Угорщини: До зустрічі Зеленського і Орбана ще «довгий шлях»

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що до зустрічі президента Володимира Зеленського з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном ще «довгий шлях».
Про це Сіярто заявив на брифінгу через день після зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієом Єрмаком.
Андрій Єрмак після переговорів із Сіярто казав, що сторони показали чітку зацікавленість у зустрічі і зробили «потужний крок» у цьому напрямку. Проте вже сьогодні Сіярто зазначив, що якщо Україна виконає умови Угорщини, то почнеться «чистий аркуш» україно-угорських відносин — тоді зустріч нібито пройде на найвищому рівні. Водночас Сіярто не уточнив, про які саме умови йдеться.
Держсекретар угорського МЗС Томаш Менцер заявив, що Орбан і Зеленський зустрінуться, коли відносини країн вийдуть на «нову фазу». Для цього, за його словами, потрібно повернути закарпатським угорцям права, які вони мали до 2015 року.
Також Сіярто підтвердив слова Віктора Орбана, що Угорщина готова розблокувати для України пакет ЄС на €50 мільярдів, якщо буде можливість щороку переглядати допомогу. Фактично Будапешт хоче отримати право щорічно блокувати допомогу Україні.
- 29 січня голова МЗС України та голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися з Петером Сіярто в Ужгороді. Загалом значну частину цієї зустрічі присвятили питанню національних меншин — спецкомісія під егідою МЗС за десять днів представить «конкретне розуміння» у цьому напрямку. МЗС також отримало від Угорщини перелік конкретних питань щодо захисту прав нацменшин.
- У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон про права нацменшин. Він надає приватним вишам право вільного вибору мови навчання, якщо вона є офіційною мовою ЄС. Йдеться про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів мовою нацменшини. Представники нацменшин України також зможуть здобувати базову й профільну середню освіту своїми мовами. Виняток — предмети «Українська мова», «Українська література», «Історія України», а також «Захист України».