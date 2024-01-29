У Донецькій області оголосили примусову евакуацію з двох громад

На Донеччині відбуватиметься примусова евакуація мешканців сіл Марʼїнської та Очеретинської громад.

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обовʼязкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Евакуація стосується сіл Антонівка, Іллінка, Зоряне, Олександропіль, Желанне Друге та Межове, Восход, Новоселівка Перша, Желанне.

Голова Донецької ОВА закликав людей евакуюватися до більш безпечних регіонів України, особливо це стосується сімей з дітьми та людей із проблемами зі здоровʼям. «У цьому напрямку співпрацюємо з міжнародними партнерами та дружніми організаціями», — додав Філашкін.

У Мінреінтеграції додали, що заплановано евакуювати 135 людей, зокрема 73 дитини та 62 супроводжуючих (членів сімей). Приймаючими регіонами стануть Житомирщина та Закарпаття. Там їм обіцяють безкоштовний прихисток, соцвиплати, гуманітарну допомогу і психологічну підтримку.