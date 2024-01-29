Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо підписання мирного договору затягнеться.

Про це заявив премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у виступі, присвяченому Дню армії.

«Ми запропонували Азербайджану демілітаризувати кордон, механізм взаємного контролю над озброєннями, а також підписати пакт про ненапад, якщо виявиться, що підписання мирного договору займе більше часу, ніж очікувалося», — зазначив Пашинян.

За словами премʼєра Вірменії, Єреван не має претензій ні на яку територію, окрім своєї суверенної території, тому готовий дати такі гарантії, але очікує аналогічних гарантій і від Баку.

Пашинян додав, що Вірменія запропонувала Азербайджану кілька механізмів гарантій безпеки, наприклад, дзеркальне відведення військ від кордону.

«Цей кордон відповідно до Алма-Атинської декларації 1991 року став державним кордоном, і 6 жовтня 2022 року в Празі Вірменія та Азербайджан домовилися, що визнають територіальну цілісність одне одного на цій підставі. Дзеркальне відведення військ дасть змогу Азербайджану контролювати всі території Азербайджанської РСР, а Вірменії — всі території Вірменської РСР», — пояснив він.