Сили оборони спростували заяви про захоплення окупантами Табаївки під Купʼянськом

Українські військові ведуть бої за село Табаївка в Купʼянському районі Харківської області, заяви про його взяття російськими окупантами неправдиві. Про це заявив начальник служби звʼязків із громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.
«Те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності. Там тривають бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Мінімальні просування на цій території — усе, на що спромоглися загарбники. А з нашого боку основне — зберегти життя військовослужбовців», — зазначив речник.
Фітьо додав, що якщо ЗСУ мають можливість перейти на вигідніші рубежі, щоб зайняти оборону, а потім перейти до наступальних дій і покращити тактичне положення, то вони це робитимуть.
- 27 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що російські окупаційні війська відновили інтенсивні наступальні дії в Харківській області, найскладніша ситуація в районах Синьківки й Табаївки.
- Російські війська вторглися на територію Харківської області на початку широкомасштабної війни — 24 лютого 2022 року, але обласний центр узяти не змогли. Наразі під окупацією залишалося 29 населених пунктів області, повідомляли в ОВА. 21 січня 2024 року в ЗСУ заявили, що українські військові відійшли від Крохмального Купʼянського району, у безлюдне село зайшли росіяни. Окупанти зазнають у Крохмальному втрат унаслідок обстрілів, повідомляли після цього ЗСУ.