Сили оборони спростували заяви про захоплення окупантами Табаївки під Купʼянськом

Українські військові ведуть бої за село Табаївка в Купʼянському районі Харківської області, заяви про його взяття російськими окупантами неправдиві. Про це заявив начальник служби звʼязків із громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.

«Те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності. Там тривають бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Мінімальні просування на цій території — усе, на що спромоглися загарбники. А з нашого боку основне — зберегти життя військовослужбовців», — зазначив речник.

Фітьо додав, що якщо ЗСУ мають можливість перейти на вигідніші рубежі, щоб зайняти оборону, а потім перейти до наступальних дій і покращити тактичне положення, то вони це робитимуть.