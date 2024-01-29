Сили оборони минулої доби ліквідували 1 070 окупантів

Минулої доби російська армія втратила 1 070 солдатів та офіцерів, а також 88 одиниць техніки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу.

Росіяни продовжують наступати в районах Купʼянська, Кремінної, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки, Приютного та Кринкiв. За добу сталося 74 бойових зіткнення.

Загальні втрати ворога під час великої війни становлять:

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.