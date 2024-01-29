Уночі росіяни запустили вісім дронів і чотири ракети — Сили ППО збили всі безпілотники

Уночі Сили ППО знищили вісім з восьми російських дронів. Безпілотники збили в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Дрони окупанти запустили з району російського Приморсько-Ахтарська.

Крім того, за даними Повітряних сил, однією ракетою «Іскандер-М» окупанти вдарили з району Воронезької області і трьома ЗКР С-300 по Донеччині з окупованої території області.

Про постраждалих чи руйнування від падіння уламків поки не повідомляють.