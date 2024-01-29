Міноборони провело незаплановані перевірки ТЦК у регіонах і продуктових складів у військових частинах

Міноборони провело незаплановані перевірки продуктових складів у військових частинах України та виявило нестачу продовольства на понад 50 млн грн.

Про це повідомив міністр оборони країни Рустем Умєров.

«Команда продовжує незаплановані перевірки складів із продуктами у військових частинах. Виявили недопоставку продовольства на понад 50 млн грн. Фіксуємо порушення, по кожному випадку окремо розбираємось», — написав він.

За результатами перевірок минулого тижня деяким військовим частинам змінили постачальника.

Умєров подякував «за злагоджену кооперацію та професійну роботу» Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генпрокурора, а також анонсував інші новини.