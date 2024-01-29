Міноборони провело незаплановані перевірки ТЦК у регіонах і продуктових складів у військових частинах

Міноборони провело незаплановані перевірки продуктових складів у військових частинах України та виявило нестачу продовольства на понад 50 млн грн.
Про це повідомив міністр оборони країни Рустем Умєров.
«Команда продовжує незаплановані перевірки складів із продуктами у військових частинах. Виявили недопоставку продовольства на понад 50 млн грн. Фіксуємо порушення, по кожному випадку окремо розбираємось», — написав він.
За результатами перевірок минулого тижня деяким військовим частинам змінили постачальника.
Умєров подякував «за злагоджену кооперацію та професійну роботу» Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генпрокурора, а також анонсував інші новини.
- У 2023 році Міноборони кілька разів потрапляло в скандали, повʼязані із закупівлями. У січні на тлі скандалів звільнили директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького і заступника міністра оборони Вʼячеслава Шаповалова — їм повідомили про підозри в трьох справах. Окрім того, слідчі Нацполіції повідомили раднику Шаповалова про підозру в заволодінні більш ніж 1,7 млрд грн, призначених для закупівлі товарів для ЗСУ.
- Після скандалів при Міноборони створили спеціальний департамент із запобігання корупції у сфері оборонних закупівель.