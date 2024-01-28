Британський есмінець відбив атаку дрона хуситів у Червоному морі

Міністерство оборони Великої Британії відзвітувало про успішне збиття дрона, яким хусити атакували британський військовий корабель HMS Diamond 27 січня.

Есмінець HMS Diamond збив безпілотник, використавши свою ракетну систему Sea Viper. Обійшлося без постраждалих і пошкоджень корабля.

«Ці нестерпні та незаконні напади абсолютно неприйнятні, і наш обов’язок — захищати свободу судноплавства в Червоному морі», — написали в Міноборони.

Також там подякували екіпажу HMS Diamond за службу і захист британських і міжнародних інтересів.

Sea Viper — це британська назва протиповітряної ракетної системи PAAMS, яку розробили Франція, Італія та Велика Британія. Система може відстежувати, націлювати й знищувати різні повітряні цілі, зокрема дрони, винищувачі, надзвукові крилаті ракети тощо. PAAMS може запускати вісім ракет менш ніж за десять секунд за допомогою системи вертикального запуску Sylver і одночасно керувати до 16 ракетами.

З 14 грудня Diamond пройшов через Суецький канал для захисту суден на тлі посилення атак хуситів у Червоному морі. Він уже не раз відбивав дронові атаки.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, яке теж підтримує Іран. Під ракетні і дронові удари потрапляють кораблі у Аденській затоці та у Червоному морі, через яке йде важливий торговельний шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. Авіація і кораблі у той день вдарили по аеродромах, системах ППО, ракетних майданчиках, складах і радарах. Ще одна атака відбулася 23 січня. Хусити заявили, що будуть атакувати кораблі й надалі, але тепер ще американські і британські.

Через ризики свої кораблі в обхід Червоного моря почали пускати великі світові контейнерні перевізники, такі як Maersk, що негативно вплинуло на бізнеси.