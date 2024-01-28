США просять Грецію дати Україні зброю в обмін на $200 мільйонів

Державний секретар США Ентоні Блінкен звернувся до премʼєр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу у $200 мільйонів.

Про це пише грецьке видання Kathimerini.

Афінам надійшов офіційний лист — США цікавить оборонний потенціал країни, яке озброєння може цікавити Україну або буде корисне. Натомість США можуть «вивчити» можливості додаткового фінансування Збройних сил Греції. Передача зброї Україні — один із шести пунктів у листі.

У ньому йдеться також, що Греція за рахунок США зможе посилити своє авіаційне крило і невдовзі Конгрес розгляне продаж країні 40 винищувачів пʼятого покоління F-35 і трьох патрульних кораблів. Такі кроки з боку США можуть зробити Грецію схильною до військової допомоги Україні. Наразі країна надає гуманітарну допомогу.

Видання, посилаючись на свої джерела, пише, що політичне та військове керівництво Греції «вже дало необхідні вказівки, щоб застарілі системи та обладнання» були передані Україні. Вочевидь йдеться про радянське озброєння. З відкритих джерел відомо, що у грецького війська на озброєнні є системи ППО «Тор», «Оса» і С-300, зенітні установки ЗУ-23-2, а також боєприпаси до усіх цих систем.