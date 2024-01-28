Українська тенісистка Людмила Кіченок програла у фіналі парного турніру Australian Open

Українська тенісистка Людмила Кіченок програла у фіналі Australian Open. У тандемі з латвійкою Єленою Остапенко українка поступилась Сє Шувей з Тайваню та Елізе Мертенс з Бельгії. Поєдинок закінчився рахунком 1:6, 5:7.

У пʼяти матчах на шляху до фіналу Кіченок та Остапенко поступилися лише одним сетом — у матчі другого кола з господарками змагань, австралійками Кімберлі Біррелл та Олівією Гадецькі.

Кіченок уперше за карʼєру вийшла в фінал жіночого парного Грендслему.