Генштаб: Українські війська ліквідували ще 740 російських окупантів і десятки одиниць бронетехніки

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 28 січня.

За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 740 військових убитими, 9 танків, 19 бронемашин, 12 артилерійських систем, 31 одиницю автотехніки, 3 одиниці спецтехніки, а також 4 дрони. Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

На фронті, за даними Генштабу, за минулу добу було 79 бойових зіткнень. Українські війська відбили атаки Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському, Шахтарському і Запорізькому напрямках. На лівому березі Херсонської області ЗСУ продовжують створювати плацдарм.

Протягом доби авіація ЗСУ завдала ударів по чотирьох районах зосередження ворожих сил, а ракетні війська вдарили по артилерійській позиції та двох складах із боєприпасами.