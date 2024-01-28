ППО вночі збила 4 з 8 дронів-камікадзе Shahed. Також росіяни запустили балістичні ракети

Мобільні вогневі групи протиповітряної оборони в ніч на 28 січня збили 4 з 8 дронів-камікадзе Shahed-136/131, які росіяни запустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що дрони збили у прифронтовій зоні.

Також ворог запустив дві ракети «Іскандер-М» по Полтавській області та три ракети С-300 по Донецькій області. «Атаковано цивільні обʼєкти та обʼєкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях», — додали у ПС.

Про руйнування ввечері 27 січня повідомляв голова Полтавської адміністрації Філіп Пронін. За його словами, дві балістичні ракети поцілили по промисловому обʼєкту у Кременчуцькому районі. Там спалахнула пожежа, але постраждалих немає.

Про атаку безпілотників ввечері того ж дня повідомляв і голова Запорізької адміністрації Юрій Малашко. Дрони атакували місто Запоріжжя. Частину дронів збили. «Ураження зазнав один з обʼєктів інфраструктури», — написав Малашко, але ніяких деталей не надав.