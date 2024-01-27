У Польщі перекинувся автобус з українцями

Біля прикордонного переходу «Угринів — Долгобичув» з боку Польщі перекинувся автобус із 61 українцем.

Про це повідомила поліція Любліна.

Аварія сталася близько четвертої години ранку в районі села Голуб’є Люблінського воєводства під час повороту. Автобусом з України до Польщі прямували 59 пасажирів і двоє водіїв — усі українці. Як зазначають поліцейські, водії були тверезі.

Внаслідок аварії 20 людей доправили до лікарень у найближчих містах. За попередніми даними, їхньому життю нічого не загрожує, повідомив черговий воєводського штабу державної пожежної служби в Любліні Кшиштоф Томасяк, передає RMF FM.

Решті пасажирів надають притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не знайдуть інший автобус. На місці досі працюють екстрені служби, які зʼясовують подробиці аварії.