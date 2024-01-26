У лікарні помер чоловік, який постраждав під час ракетного удару на Київ 23 січня

У лікарні помер один із постраждалих під час ракетного удару по київському спорткомплексу «Локомотив» 23 січня.
Про це повідомляє ФК «Локомотив».
Михайла Донського госпіталізували у важкому стані — в комі.
«Михайло, за словами, знайомих, був колишнім спортсменом з пауерліфтингу. Він разом з родиною був постійним відвідувачем «Локомотива» і поціновувачем футболу», — йдеться в повідомленні.
- 23 січня окупанти завдали масованого ракетного удару по Києву і Харкову. Попри успішну роботу ППО, уламки ракети впали на спортивний комплекс «Локомотив».