В Україні дозволили брати тварин в укриття

Міністерство внутрішніх справ України скасувало норму про недопуск тварин в укриття. Відповідний наказ внесли до Єдиного реєстру державних нормативних актів та опубліковано в Офіційному віснику України від 25 січня (№ 9, ст. 570).

Згідно з документом, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наказав внести зміни до «Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту».

Власники тварин мають не залишати своїх домашніх улюбленців без нагляду, створити для них необхідні умови, дотримуватися санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм і правил, а також контролювати, щоб тварини не псували майно та не становили загрози для інших людей.

Окремо вказується, що домашні тварини, які «можуть становити небезпеку для життя чи здоровʼя людей», повинні бути на повідках, а собаки, що внесені до Переліку небезпечних порід собак, — у намордниках.

Наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування, тобто 25 січня 2024 року.