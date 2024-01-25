В Україні дозволили брати тварин в укриття

Міністерство внутрішніх справ України скасувало норму про недопуск тварин в укриття. Відповідний наказ внесли до Єдиного реєстру державних нормативних актів та опубліковано в Офіційному віснику України від 25 січня (№ 9, ст. 570).
Згідно з документом, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наказав внести зміни до «Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту».
Власники тварин мають не залишати своїх домашніх улюбленців без нагляду, створити для них необхідні умови, дотримуватися санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм і правил, а також контролювати, щоб тварини не псували майно та не становили загрози для інших людей.
Окремо вказується, що домашні тварини, які «можуть становити небезпеку для життя чи здоровʼя людей», повинні бути на повідках, а собаки, що внесені до Переліку небезпечних порід собак, — у намордниках.
Наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування, тобто 25 січня 2024 року.
- Раніше в Києві під час тривоги двох дітей не пустили до укриття, що розташоване на території школи, в якій вони навчаються, оскільки школярі були з собакою (породи мальтіпу). Брат і сестра відмовилися залишати домашнього улюбленця надворі. Поки діти шукали інше укриття, неподалік від них збили ракету. Після цього мати дітей викликала до школи поліцію. Директор закладу пояснив, що охоронець діяв за наказом МВС «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» від 2018 року, а також заявив, що в інших учнів може бути алергія на собак. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом залишення без допомоги дітей. Після цього випадку організація UAnimals звернулась до МВС із пропозицію змінити норми про недопуск тварин в укриття.