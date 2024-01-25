Убиває за 5 хвилин. Російські війська почали використовувати на фронті нові газові гранати з хімречовинами

Російські війська все частіше використовують на фронті газові гранати із забороненими смертоносними речовинами. Серед них є такі, що вбивають за 5 хвилин. Це РГ-Во, які вперше застосували проти українських захисників у грудні 2023 року.

Представник Центру досліджень трофейного і перспективного озброєння, капітан ЗСУ Андрій Рудик повідомив, що РГ-Во — це граната з хлорацетофеноном (CN), що заборонений Женевським протоколом. У приміщенні або в бліндажі ця речовина швидко вбиває усіх присутніх. Смертельна токсодоза — 11 мг-хв/л.

«Приблизно 70 крапель такого газу вистачить, щоб вбити дорослу людину. Хлорацетофенон повністю заборонений Женевським протоколом про заборону застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів і бактеріологічних засобів 1925 року. І заборонений для використання в бойових умовах резолюцією Генасамблеї ООН A/RES/2603 Question of chemical and bacteriological (biological) weapons 1969 року», — зазначив Рудик.

Продемонстрований в Military Media Center трофейний зразок РГ-Во був виготовлений у 2023 році на заводі, який працює ще з часів СРСР. Тобто росія збрехала про виконання взятих на себе зобовʼязань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї від 1993 року, заявив Рудик. Вона мала знищити таку зброю та відповідні виробництва.

Military Media Center

Military Media Center

Рудик нагадав, що станом на січень 2024 року з початку широкомасштабного російського вторгнення зафіксовано 626 атак з використанням хімічних речовин. До грудня 2023 року окупанти використовували гранати К-51 і РГР подразливої дії. У грудні 2023 року зафіксували 81 випадок використання російських гранат з отруйними речовинами, що на той момент становило 17% від загальної кількості з початку великої війни.