Міністр оборони Німеччини каже, що не чув про ідею Британії обміняти Taurus на Storm Shadow і передати їх Україні

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що йому нічого не відомо про пропозицію Британії передати його країні ракети Taurus, аби Лондон взамін передав Києву Storm Shadow і позбавив Берлін дискусії щодо прямої передачі ракет.

Про це він розповів в інтервʼю Bild.

«Я нічого не знаю про цю пропозицію. Якщо про це і ведуться переговори, то не в моєму офісі», — зазначив він.

За його словами, німецький уряд не виключає можливість поставок Taurus Україні, але наразі рішення ще немає.

Пісторіус також відкинув припущення, що Німеччина не надає Taurus Україні через погрози путіна.

Напередодні німецька газета Handelsblatt повідомила, що Велика Британія запропонувала поставити Україні більше своїх крилатих ракет Storm Shadow в обмін на Taurus від Німеччини.

У такому разі Британія чи Франція могли б отримати Taurus зі складів Збройних сил Німеччини, а натомість Париж і Лондон могли б передати до України більше своїх крилатих ракет, які вони вже постачають.