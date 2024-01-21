Виробник ракет Taurus заявив про готовність швидко поповнити запаси у разі передачі Україні

На тлі дискусій про далекобійні крилаті ракети Taurus для України їх виробник заявив про готовність швидко поповнити запаси Німеччини.

«Ми можемо в найкоротші терміни приступити до нового виробництва Taurus, інтеграції платформи і доопрацювання наявних ракет. Обовʼязкова умова — замовлення», — процитувала компанія MBDA очільника Taurus Systems Йоахіма Кнопфа.

Заява пролунала на тлі суперечок і слів політика Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість країни нібито не здатна швидко поповнити запаси ракет. До цього він казав, що Збройні сили Німеччини (Бундесвер) мають обмежену кількість Taurus.