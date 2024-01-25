До бюджету України повернули майже 1,5 мільярда гривень, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів для ЗСУ

До держбюджету України повернули майже 1,5 мільярда гривень, які незаконно вивели за кордон під час закупівлі артснарядів для війська.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Спробу розкрадання коштів виявили в грудні 2023 року. Тоді, за версією слідства, затримали одного з організаторів схеми — керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який намагався привласнити гроші, виділені під держзамовлення для потреб ЗСУ.

СБУ стверджує, що в грудні 2022 року підозрюваний організував переведення з балансу Міноборони на зарубіжні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 мільярда гривень за придбання артилерійських снарядів. Ця сума на 30% перевищила вартість іншого, альтернативного контракту, який уклала новостворена на той момент Агенція оборонних закупівель.

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Чиновник отримав підозру за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою осіб. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності — зловмисникам загрожує до 15 років увʼязнення.