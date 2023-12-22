СБУ ліквідувала схему розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі артснарядів для війська

Служба безпеки та Міноборони викрили спробу розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі артилерійських снарядів для Збройних сил України.

Про це пише пресслужба СБУ.

У Києві затримали керівника одного з Головних управлінь Міноборони, причетного до оборудки. За даними слідства, він у грудні 2022 року підписав угоду з компанією-спецекспортером на купівлю оптової партії артилерійських снарядів. Однак компанія бюджетних грошей не отримала, бо продукцію військо не отримало.

Новий договір закупівлі боєприпасів, який пізніше уклала Агенція оборонних закупівель, не перебачав посередників, за ним мали купували напряму від виробника, щоб скоротити терміни поставки й знизити ціну.

Як пишуть у СБУ, фігурант знехтував контрактом Агенції оборонних закупівель і без підстав продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером. Після пролонгації старого договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника перерахували майже 1,5 мільярда гривень — це на 30% перевищило ціну снарядів за прямим договором з виробником.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за перешкоджання ЗСУ (ч. 2 ст. 114-1 ККУ). Фігуранта усунули від службових обов’язків, підозру йому ще не повідомили. Тепер Міноборони намагається повернути в бюджет 1,5 мільярда гривень. Розслідування триває. Чоловіку загрожує до 15 років вʼязниці.