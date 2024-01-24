Вартість Microsoft сягнула історичних $3 трильйонів — це друга після Apple корпорація, що досягла такого рівня

Корпорація Microsoft досягла історичної ринкової оцінки у $3 трильйони. Це черговий приклад того, як оптимізм щодо штучного інтелекту сприяє розвитку техногіганта. Компанія стала другою після Apple, яка досягла такого рівня.

Про це пише Bloomberg.

Акції корпорації зросли на 1,3% — до $403,95, що призвело до ринкової капіталізації в $3 трильйони. За вартістю вона ненадовго перевершила Apple, яка торік стала першою компанією, що досягла такого рівня.

На частку Microsoft припадає 7,3% індексу S&P 500.

Такі показники свідчать про ентузіазм інвесторів щодо штучного інтелекту та його прибутковості. Завдяки партнерству з OpenAI Microsoft вважається одним із найбільших бенефіціарів штучного інтелекту.

Очікується, що попит на послуги штучного інтелекту і на хмарні обчислення для його підтримки зберігатиме довгострокові тенденції зростання Microsoft.

За даними Bloomberg, цьогоріч протягом фіскального періоду дохід корпорації має зрости майже на 15% — це швидше, ніж у технологічному секторі загалом.

Таке зростання призвело до того, що акції Microsoft стали одними з найпопулярніших на Волл-стріт. Понад 90% аналітиків, відстежуваних Bloomberg, рекомендують їх купувати.