Microsoft знову стала найдорожчою компанією у світі

Корпорація Microsoft стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши компанію Apple за вартістю акцій. Цей статус Microsoft відновила вперше за три роки.

Про це повідомляє Reuters.

Акції Microsoft піднялися на 1%, ринкові показники корпорації сягнули $2,887 трильйона. За даними фондової біржі LSEG, для Microsoft така сума капіталізації стала найвищим показником за всю історію. Ринкова вартість Apple, яка посідає вже друге місце, на сьогодні $2,875 трильйона.

Причиною падіння акцій Apple повʼязують зі зниженням попиту на iPhone. Через це компанія втратила 3% вартості акцій у 2024 році після зростання аж на 48% у 2023 році. Акції Microsoft, навпаки, зросли до 3% після 57% зростання у 2023 році. Зростання вартості акцій корпорації зумовлене лідерством у сфері штучного інтелекту та інвестиціями в розробника чат-боту ChatGPT компанію OpenAI.

Також Microsoft збільшила свій дохід на 16% (до $61,1 млрд) від зростання хмарного бізнесу.