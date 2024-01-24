Google виплатила $1,67 мільярда через патентну суперечку

Компанія Google досягла мирової угоди в позові Singular Computing про порушення патентних прав на процесори, що забезпечують роботу штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

Угоду уклали того ж дня, коли мали розпочатися заключні слухання за позовом Singular Computing. Компанія вимагала відшкодувати $1,67 мільярдів збитків за можливе зловживання Google її інноваціями в галузі штучного інтелекту.

Представник Google Хосе Кастанеда заявив, що компанія не порушувала патентних прав Singular і лише «рада вирішити цю проблему».

Що відомо про суперечку

Заснована компʼютерним вченим із Массачусетсу Джозефом Бейтсом Singular Computing стверджувала, що Google використала її технології для підтримки функцій штучного інтелекту в Google Search, Gmail, Google Translate та інших своїх сервісах.

Singular Computing вимагала компенсації до $7 мільярдів, що вдвічі перевищує найбільшу виплату за порушення патентних прав в історії США.

У позові 2019 року Singular стверджувала, що Бейтс ділився своїми винаходами з Google між 2010 і 2014 роками. Компанія звинувачувала Google у тому, що та скопіювала технологію тензорних процесорів Singular, які розширюють можливості штучного інтелекту, і порушила два патенти.

Представник Google Хосе Кастанеда назвав патенти Singular «сумнівними» і сказав, що Google розробляла свої процесори «самостійно протягом багатьох років» і готова довести це в суді.

У 2016 році Google представила свої процесори для підтримки ШІ-технології для розпізнавання мови, створення контенту, рекомендацій з реклами та інших функцій. У Singular заявили, що версії, представлені у 2017 і 2018 роках, порушують її патентні права.

Як пише Reuters, головний науковий працівник Google Джефф Дін у внутрішньому електронному листі писав іншим співробітникам компанії про те, що ідеї Бейтса «справді можна підігнати» під те, що розробляли в Google.

Зі свого боку Google каже, що працівники ніколи не зустрічалися з Бейтсом і завжди розробляли свої процесори самостійно та що її технології фундаментально відрізняються від тієї, яку Singular описує у скарзі.