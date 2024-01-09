Google звинувачують у порушенні патентів на технології ШІ і вимагають $7 мільярдів компенсації

Компанія Singular Computing звинувачує Google у тому, що вона скопіювала технології штучного інтелекту і тим самим порушила патенти.

Про це пише Reuters.

Заснована компʼютерним вченим із Массачусетсу Джозефом Бейтсом Singular Computing стверджує, що Google використала її технології для підтримки функцій ШІ в Google Search, Gmail, Google Translate та інших сервісах.

Singular Computing вимагає до $7 мільярдів компенсації, що вдвічі більше за найбільшу компенсацію за порушення патентних прав в історії США.

Представник Google Хосе Кастанеда назвав патенти Singular «сумнівними» і сказав, що Google розробляла свої процесори «самостійно протягом багатьох років» і готова довести це в суді.