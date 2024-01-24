Експертиза: Тунель між станціями «Деміївська» і «Либідська» просів через неякісне проєктування

За попередніми висновками експертів, причиною деформації тунелю між станціями «Деміївська» і «Либідська» стали неякісні проєктні рішення та будівельно-монтажні роботи. Експертне дослідження триває.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

За його словами, ця частина тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, із шаром торфу, дрібного і середнього піску.

«Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні. Утім, вже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проєктування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати», — сказав він.

Експерти вказали, що «Київський метрополітен» виконував всі необхідні регламентні роботи з утримання й експлуатації перегінного тунелю. Рух цією ділянкою зупинили своєчасно, що дозволило уникнути аварії та встановити причину проблеми.

Віктор Брагінський зазначив, що наразі всі фахівці докладають максимум зусиль, аби в найкоротші терміни ділянка метрополітену між станціями «Деміївська» і «Либідська» запрацювала у звичному режимі.