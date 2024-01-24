Віктор Орбан заявив, що уряд Угорщини підтримує вступ Швеції до НАТО

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан обговорив заявку Швеції в НАТО в телефонній розмові з главою Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Про це Віктор Орбан повідомив у соцмережі X (Twitter).

«Я підтвердив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО. Ми надалі закликатимемо парламент проголосувати за вступ Швеції та завершити ратифікацію якнайшвидше», — написав Орбан.

Зі свого боку Столтенберг повідомив, що мав «добру розмову» з Орбаном.

«Я вітаю чітку підтримку премʼєр-міністром і його урядом членства Швеції в НАТО. Із нетерпінням чекаю на ратифікацію, щойно збереться парламент», — написав він.

Напередодні угорський премʼєр запросив до своєї країни премʼєр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, щоб провести переговори про вступ Швеції до НАТО.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем вважає, що нові переговори не мають сенсу, передає шведське видання Dagens Nyheter.

«Тепер ми маємо проаналізувати це запрошення. Між Швецією та Угорщиною триває дуже широка співпраця, тому немає жодних причин продовжувати обговорення — ми прагнемо конструктивного діалогу», — сказав Більстрем.

Водночас він зазначив, що Угорщина, на відміну від Туреччини, поки що не висувала жодних умов для схвалення шведської заявки на вступ до НАТО.

Що відомо про вступ Швеції до НАТО

Швеція і Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО.

Фінляндія доєдналася до блоку у квітні 2023 року. Із 30 країн НАТО вступ Швеції досі не ратифікували Туреччина й Угорщина. Туреччина блокувала вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм не виконав взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.

Водночас влітку 2023 року парламент Угорщини відклав ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО. Уряд угорського премʼєра Орбана вважає, що шведські політики говорили «відверту брехню» про стан демократії в Угорщині.

Пізніше, у липні, Угорщина заявила, що підтримує вступ Швеції до НАТО. Однак Орбан розповідав, що відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж заявку Стокгольму на членство схвалить Будапешт. Швеція критикує угорську політику зближення з росією.