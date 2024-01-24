Фільм «Оппенгеймер» покажуть у Японії через кілька місяців після обурення на мем «Барбенгеймер»

Американський байопік «Оппенгеймер» Крістофера Нолана показуватимуть у кінотеатрах Японії з 29 березня. Премʼєра в Японії не відбулася, імовірно, через обурення на мем «Барбенгеймер» із зображеннями грибоподібної хмари від атомної бомби замість зачіски Марго Роббі, яка зіграла Барбі.

Про це повідомила дистрибʼюторська компанія Bitters End, передає Reuters.

Прессекретар Bitters End відмовився коментувати дату виходу або пояснювати, чому знадобилося понад пів року, щоб «Оппенгеймер» почали показувати в кінотеатрах Японії.