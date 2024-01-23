Новини

Організатори оголосили всіх номінантів на премію «Оскар»

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Організатори оголосили номінантів 96-ї щорічної премії «Оскар», урочиста церемонія нагородження якої відбудеться 10 березня 2024 року.

Історична драма «Оппенгеймер» Крістофера Нолана про створення першої атомної бомби отримала найбільше номінацій — 13, а фільм режисера Йоргоса Лантімоса «Бідолашні створіння» змагається в 11 категоріях.

Фільм «Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе про масштабну змову для пограбування нафтових багатств племені осейдж отримала 10 номінацій, а найкасовіша стрічка минулого року «Барбі» — 8. Однак режисерку Грету Гервіг і головну акторку стрічки Марго Роббі не номінували.

Також в номінацію «Найкращий документальний фільм» потрапила українська документальна стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».

Найкращий фільм

  • «Американська фантастика»;
  • «Анатомія падіння»;
  • «Барбі»;
  • «Залишені»;
  • «Вбивці квіткової повні»;
  • «Маестро»;
  • «Оппенгеймер»;
  • «Минулі життя»;
  • «Бідолашні створіння»;
  • «Зона інтересу».

Найкращий актор

  • Бредлі Купер, «Маестро»;
  • Колман Домінґо, «Растін»;
  • Пол Джаматті, «Залишені»;
  • Джеффрі Райт, «Американська фантастика»;
  • Кілліан Мерфі, «Оппенгеймер».

Найкраща акторка

  • Аннетт Бенінг, «Наяд»;
  • Лілі Гладстоун, «Вбивці квіткової повні»;
  • Сандра Гюллер, «Анатомія падіння»;
  • Кері Малліґан, «Маестро»;
  • Емма Стоун, «Бідолашні створіння».

Найкращий режисер

  • «Анатомія падіння», Жустін Тріє;
  • «Бідолашні створіння», Йоргос Лантімос;
  • «Оппенгеймер», Крістофер Нолан;
  • «Вбивці квіткового місяця», Мартін Скорсезе
  • «Зона інтересів», Джонатан Ґлейзер.

Найкращий документальний фільм

  • Bobi Wine: The People’s President;
  • The Eternal Memory;
  • Four Daughters;
  • To Kill a Tiger;
  • «20 днів у Маріуполі».

Найкраща акторка другого плану

  • Емілі Блант, «Оппенгеймер»;
  • Даніель Брукс, «Колір пурпурний»;
  • Джоді Фостер, «Даяна Наєд»;
  • Давайн Джой Рендольф, «Залишені»;
  • Америка Феррера, «Барбі».

Найкращий актор другого плану

  • Раян Гослінг, «Барбі»;
  • Стерлінг Браун, «Американська фантастика»;
  • Роберт Де Ніро, «Вбивці квіткової повні»;
  • Роберт Дауні — молодший, «Оппенгеймер»;
  • Марк Руффало, «Бідолашні створіння».

Найкраща оригінальна пісня

  • “The Fire Inside” — Flamin’ Hot;
  • “I’m Just Ken” — «Барбі» (Марк Ронсон, Ендрю Ваятт);
  • “It Never Went Away” — «Американська симфонія»;
  • “Wahzhazhe” (A Song for My People)” — «Вбивці квіткової повні»;
  • “What Was I Made For?” — «Барбі» (Біллі Айліш, Фіннеас ОʼКоннелл).

Церемонія нагородження 96-ї премії «Оскар» відбудеться в ніч на 11 березня. Вона традиційно пройде в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Ведучим церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел. Для нього це буде вже вчетверте: вперше це сталося у 2017 році, також Кіммел виходив на сцену головної кінопремії світу у 2018 і 2023 роках.