Організатори оголосили всіх номінантів на премію «Оскар»

Організатори оголосили номінантів 96-ї щорічної премії «Оскар», урочиста церемонія нагородження якої відбудеться 10 березня 2024 року.
Історична драма «Оппенгеймер» Крістофера Нолана про створення першої атомної бомби отримала найбільше номінацій — 13, а фільм режисера Йоргоса Лантімоса «Бідолашні створіння» змагається в 11 категоріях.
Фільм «Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе про масштабну змову для пограбування нафтових багатств племені осейдж отримала 10 номінацій, а найкасовіша стрічка минулого року «Барбі» — 8. Однак режисерку Грету Гервіг і головну акторку стрічки Марго Роббі не номінували.
Також в номінацію «Найкращий документальний фільм» потрапила українська документальна стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».
Найкращий фільм
- «Американська фантастика»;
- «Анатомія падіння»;
- «Барбі»;
- «Залишені»;
- «Вбивці квіткової повні»;
- «Маестро»;
- «Оппенгеймер»;
- «Минулі життя»;
- «Бідолашні створіння»;
- «Зона інтересу».
Найкращий актор
- Бредлі Купер, «Маестро»;
- Колман Домінґо, «Растін»;
- Пол Джаматті, «Залишені»;
- Джеффрі Райт, «Американська фантастика»;
- Кілліан Мерфі, «Оппенгеймер».
Найкраща акторка
- Аннетт Бенінг, «Наяд»;
- Лілі Гладстоун, «Вбивці квіткової повні»;
- Сандра Гюллер, «Анатомія падіння»;
- Кері Малліґан, «Маестро»;
- Емма Стоун, «Бідолашні створіння».
Найкращий режисер
- «Анатомія падіння», Жустін Тріє;
- «Бідолашні створіння», Йоргос Лантімос;
- «Оппенгеймер», Крістофер Нолан;
- «Вбивці квіткового місяця», Мартін Скорсезе
- «Зона інтересів», Джонатан Ґлейзер.
Найкращий документальний фільм
- Bobi Wine: The People’s President;
- The Eternal Memory;
- Four Daughters;
- To Kill a Tiger;
- «20 днів у Маріуполі».
Найкраща акторка другого плану
- Емілі Блант, «Оппенгеймер»;
- Даніель Брукс, «Колір пурпурний»;
- Джоді Фостер, «Даяна Наєд»;
- Давайн Джой Рендольф, «Залишені»;
- Америка Феррера, «Барбі».
Найкращий актор другого плану
- Раян Гослінг, «Барбі»;
- Стерлінг Браун, «Американська фантастика»;
- Роберт Де Ніро, «Вбивці квіткової повні»;
- Роберт Дауні — молодший, «Оппенгеймер»;
- Марк Руффало, «Бідолашні створіння».
Найкраща оригінальна пісня
- “The Fire Inside” — Flamin’ Hot;
- “I’m Just Ken” — «Барбі» (Марк Ронсон, Ендрю Ваятт);
- “It Never Went Away” — «Американська симфонія»;
- “Wahzhazhe” (A Song for My People)” — «Вбивці квіткової повні»;
- “What Was I Made For?” — «Барбі» (Біллі Айліш, Фіннеас ОʼКоннелл).
Церемонія нагородження 96-ї премії «Оскар» відбудеться в ніч на 11 березня. Вона традиційно пройде в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Ведучим церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел. Для нього це буде вже вчетверте: вперше це сталося у 2017 році, також Кіммел виходив на сцену головної кінопремії світу у 2018 і 2023 роках.