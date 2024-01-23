Організатори оголосили всіх номінантів на премію «Оскар»

Організатори оголосили номінантів 96-ї щорічної премії «Оскар», урочиста церемонія нагородження якої відбудеться 10 березня 2024 року.

Історична драма «Оппенгеймер» Крістофера Нолана про створення першої атомної бомби отримала найбільше номінацій — 13, а фільм режисера Йоргоса Лантімоса «Бідолашні створіння» змагається в 11 категоріях.

Фільм «Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе про масштабну змову для пограбування нафтових багатств племені осейдж отримала 10 номінацій, а найкасовіша стрічка минулого року «Барбі» — 8. Однак режисерку Грету Гервіг і головну акторку стрічки Марго Роббі не номінували.

Також в номінацію «Найкращий документальний фільм» потрапила українська документальна стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».

Найкращий фільм

«Американська фантастика»;

«Анатомія падіння»;

«Барбі»;

«Залишені»;

«Вбивці квіткової повні»;

«Маестро»;

«Оппенгеймер»;

«Минулі життя»;

«Бідолашні створіння»;

«Зона інтересу».

Найкращий актор