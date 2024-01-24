У Харкові зросла кількість жертв від ракетної атаки росії

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки в Харкові ще два тіла — чоловіка й жінки. Загалом через російський ракетний обстріл міста 23 січня вже загинули 10 людей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Пошуково-рятувальна операція досі триває. У медзакладах міста перебувають 29 постраждалих — 14 чоловіків та 15 жінок.
Також увечері 23 січня росіяни знову вдарили по Харкову — втретє за день. Від цього удару постраждали 9 людей, серед них чотирирічна дитина. Під обстрілом опинилися Київський і Холодногірський райони міста — там пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура й наукова установа.
- Уранці 23 січня росія здійснила чергову масштабну ракетну атаку на Україну. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили крилаті й балістичні ракети. Є поранені й загиблі в Харкові, Києві та Павлограді. Зокрема, у Харкові окупанти влучили у два багатоповерхові будинки, пошкодили пожежну частину й іншу цивільну інфраструктуру, повідомили в ДСНС.